Имеются три одинаковые индуктивности, через которые пропускают ток. При каких соединениях можно получить максимальную, минимальную магнитную энергию?

Физика
Имеются три одинаковые индуктивности, через которые пропускают ток. При каких соединениях можно получить максимальную, минимальную магнитную энергию?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ε=LΔI/t t=LΔI/ε=80*10^(-3)*1,8/16=9*10^(-3)c=9мс
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