что должны сделать партии чтобы зарегистрироваться в центральной избирательной ??омиссии

Обществознание
что должны сделать партии чтобы зарегистрироваться в центральной избирательной ??омиссии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно достичь совершеннолетия ( 18 лет)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Богдан задумал целое число.Коля умножил его то ли на 5.то ли на 6.Ваня прибавил к Колиному ответу то ли 5,то ли 6.Андрей отнял от Ваниного числа то...
Ответить
Русский язык
Прочетайте текст и озглавте его
Ответить
Математика
Одна четвёртых метра умножить на 5 минус 7 дециметров 5 сантиметров разделить на 3
Ответить
Английский язык
Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous или в Present 1) The ....(to cook ) dinner when the earthquake .....( to shake) the tow...
Ответить
Экономика
Как это делать плиз помогите
Ответить