Корень из 1/3-4x=1/3
Алгебра
Корень из 1/3-4x=1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3-4х=1/34х=1/3+1/34х=2/3х=2/3:4х=1/6- получается это корень уравнения
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