Подчеркнуть слова в которых есть слог из одного гласнова звука слова отец топор з??ея урок глаза аист ухо стол язык шея утёнок подарок земля
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Подчеркнуть слова в которых есть слог из одного гласнова звука слова отец топор з??ея урок глаза аист ухо стол язык шея утёнок подарок земля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отец. Змея. Урок. Аист. Ухо. Язык. Шея.
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