Диалог в современном стиле
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Диалог в современном стиле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я:Дратути Подруга : дратути бро Я:как дела фиговые ? Подруга:в твоем ответе кроется ответ Я: Шо делаешь ? Подруга: Сижу с ты шо ? Я: Тож
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