Помогите пожалуйста сделать 2 вариант, 3 задание, буква а и буква б. Буду благодарна Вам!

Алгебра

Помогите пожалуйста сделать 2 вариант, 3 задание, буква а и буква б. Буду благодарна Вам!

Автор: Гость