Помогите пожалуйста сделать 2 вариант, 3 задание, буква а и буква б. Буду благодарна Вам!

Алгебра
Помогите пожалуйста сделать 2 вариант, 3 задание, буква а и буква б. Буду благодарна Вам!
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