Луч света падает на поверхность воды под углом 60 градусов каков угол преломления
Физика
Луч света падает на поверхность воды под углом 60 градусов каков угол преломления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sina/sinb=n sinb=sina/n=0,866/1,33=0,651 b=arcsin(0,651)=41 градус
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