Лыжник,спускаясь с горы, проходит 50 м за 5 с.Спустившись с горы и продолжая двигать??я,он до полной остановки проходит ещё 30 м за 15 с.Найдите среднюю скорость лыжника за всё время движения. Срочноооо помогите пожалуйста...

Физика

Лыжник,спускаясь с горы, проходит 50 м за 5 с.Спустившись с горы и продолжая двигать??я,он до полной остановки проходит ещё 30 м за 15 с.Найдите среднюю скорость лыжника за всё время движения. Срочноооо помогите пожалуйста...

Автор: Гость