Лыжник,спускаясь с горы, проходит 50 м за 5 с.Спустившись с горы и продолжая двигать??я,он до полной остановки проходит ещё 30 м за 15 с.Найдите среднюю скорость лыжника за всё время движения. Срочноооо помогите пожалуйста...

Физика
Лыжник,спускаясь с горы, проходит 50 м за 5 с.Спустившись с горы и продолжая двигать??я,он до полной остановки проходит ещё 30 м за 15 с.Найдите среднюю скорость лыжника за всё время движения. Срочноооо помогите пожалуйста...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U=S/t Uср=(10+2)/2 Uср=6 м/с
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