Лыжник,спускаясь с горы, проходит 50 м за 5 с.Спустившись с горы и продолжая двигать??я,он до полной остановки проходит ещё 30 м за 15 с.Найдите среднюю скорость лыжника за всё время движения. Срочноооо помогите пожалуйста...
Физика
Лыжник,спускаясь с горы, проходит 50 м за 5 с.Спустившись с горы и продолжая двигать??я,он до полной остановки проходит ещё 30 м за 15 с.Найдите среднюю скорость лыжника за всё время движения. Срочноооо помогите пожалуйста...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U=S/t Uср=(10+2)/2 Uср=6 м/с
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Физика
Решите ЗАДАЧУ!!!! Дам баллов много и ОТМЕЧУ ЛУЧШЕМИ РЕШЕНИЯМИ!!!! ГЛАВНОЕ РИСУНОК !!!! Дано: а=6м/с2 V0=0 V=72 t=?