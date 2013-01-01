М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» сделайте синквейн пж
Литература
М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» сделайте синквейн пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Купец храбрый сильный злится дерется побеждает Опричник был неправ Калашников
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