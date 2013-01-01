Помогите срочно у меня плохо с английским напишите на русском или английском 2-5 предложений на тему Своих успехов.
Английский язык
Помогите срочно у меня плохо с английским напишите на русском или английском 2-5 предложений на тему Своих успехов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I am very good at drawing and this is my success.I'm good in sports.Making good progress in learning.
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