Магазин в течении трёх дней продал завезённый сахар . В первый день продали 32% всего сахара , во второй 40% , а в третий - остальные 224 кг. Сколько кг. сахара было завезено в магазин?
Математика
Магазин в течении трёх дней продал завезённый сахар . В первый день продали 32% всего сахара , во второй 40% , а в третий - остальные 224 кг. Сколько кг. сахара было завезено в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32+40=72 100-72=28 224/28=8 100*8=800
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Окружающий мир