Магазин в течении трёх дней продал завезённый сахар . В первый день продали 32% всего сахара , во второй 40% , а в третий - остальные 224 кг. Сколько кг. сахара было завезено в магазин?

Математика

Магазин в течении трёх дней продал завезённый сахар . В первый день продали 32% всего сахара , во второй 40% , а в третий - остальные 224 кг. Сколько кг. сахара было завезено в магазин?

Автор: Гость