Магазин в течении трёх дней продал завезённый сахар . В первый день продали 32% всего сахара , во второй 40% , а в третий - остальные 224 кг. Сколько кг. сахара было завезено в магазин?

Математика
Магазин в течении трёх дней продал завезённый сахар . В первый день продали 32% всего сахара , во второй 40% , а в третий - остальные 224 кг. Сколько кг. сахара было завезено в магазин?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32+40=72 100-72=28 224/28=8 100*8=800
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Придумай сказочную страну и составь для нее бюджет. окружающий мир третий класс.
Ответить
Окружающий мир
Подскажите чье первое жилище ?
Ответить
Химия
Уровнять уравнение c-co-fe-fe2o3-fecl3
Ответить
Алгебра
5y+10= -25 найти значение выражения
Ответить
Английский язык
The brother ... his bed in the morning ( make, do, lay,)My mother and my sister like to...the shopping (walk,do, make)I...up at seven o clock(make,...
Ответить