Максим спешит в школу и идет со скоростью 6 км,ч успеет ли Максим дойти до школы за 20 минут если его дом находится на расстоянии 1 километров от нее.

Гость: Гость:

Переводим скорость из км/час в другие единицы - м/мин 6км/ч = 6000метров/ 60 минут = 100 метров/ мин расстояние до школы 1 км= 1000 метров делим расстояние на скорость 1000 : 100 = 10 минут нужно на всю дорогу до школы у Максима в запасе 20 минут, следовательно Максим успевает, так как на всю дорогу надо 10 минут