Form nouns from these verbs (for the last column you need -or).

Английский язык
Form nouns from these verbs (for the last column you need -or).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образуют существительные от этих глаголов (за последний стобец -или).
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