Составить текст про свою улицу на казахском

Гость: Гость:

Мен шынында да менің көшем ұнайды! Ол тіпті менің достарым, менің fudbol ойнауға ұнайды, олармен, онда өмір сүріп, және маған ұнайды, оның ағаштар өте әдемі. Мен бүркеншiк атпен ит кездеседі dorogm анам дүкенге барып, odivayus дүкенге баруды өтінді Тіпті кезде Рекс, мен Матильда кейде маған өте ұнайды табылған оның мысық сипады. Жалпы, менің көшеге және электрондық Görüş сүйемін русский перевод: Мне моя улица очень нравится! Она очень красивая на ней растут деревья,ещё у меня там живут друзья,я с ними люблю играть в фудбол,и мне это нравится. Ещё когда меня мама просит пойти в магазин я одиваюсь и иду в магазин по дорогм я встречаю собаку под кличкой рекс и я его глажу иногдая встречаю кота матильда он мне очень нравится. Вообщем я люблю свою улицу и горусь ей!