Счетайте ли вы А.Македонского велеким
История
Счетайте ли вы А.Македонского велеким
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно. Он смог завоевать огромные территории. Создал свою империю.
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