Расскажи о способе двоичного кодирования информации с целью её хранения и переда??и
Информатика
Расскажи о способе двоичного кодирования информации с целью её хранения и переда??и
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С помощью массивов массив это такая переменная где можно одновременно хранить два числа или текста а точнее бесконечность но можно указать только что бы два хранилось.
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