Помогите срочно пожалуйста . Составь из двух простых предложений одно сложное. И??пользуй для связи относительные местоимения. 1. Я прочитал книгу. Я случайно обнаружил её в своем шкафе. 2. Мы вышли к реке.В ней купались ре...
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Помогите срочно пожалуйста . Составь из двух простых предложений одно сложное. И??пользуй для связи относительные местоимения. 1. Я прочитал книгу. Я случайно обнаружил её в своем шкафе. 2. Мы вышли к реке.В ней купались ребятишки. 3. Мы знали уже давно. Сколько приедет к нам гостей. 4. Мы остановились на ночлег у реки. За ней начинался сосновый бор.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Я прочитал книгу, которую случайно обнаружил в своем шкафе. 2. Мы вышли к реке,в которой купались ребятишки. 3. Мы знали уже давно, сколько приедет к нам гостей. 4. Мы остановились на ночлег у реки, за которой начинался сосновый бор.
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