Имеют ли для стрекозы смысл понятия артериальной и венозной крови

Биология
Имеют ли для стрекозы смысл понятия артериальной и венозной крови
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Артериальная кровь - кровь насыщенная кислородом, венозная - СО2, у насекомых функция крови состоит в снабжении органов питательными веществами и переносе продуктов обмена к органам выделения (а также регулирующих веществ, гормонов) . В связи с наличием развитой трахейной системы кровь насекомых практически не выполняет дыхательную функцию, поэтому говорить о артериальной и венозной крови у стрекозы не имеет смысла
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