Найдите меньший корень уравнения х2 + 6х + 5 = 0.
Математика
Найдите меньший корень уравнения х2 + 6х + 5 = 0.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8х+5=0 8х=0-5 8х=(-5) х=(-5)÷8 х=−0.625
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