відповідність між молекулами нуклеїнових кислот та їхніми функціями під час синтезу білка: 1)інформаційна РНК 2)транспортна РНК 3) рибосомна РНК 4)ДНКа)є універсальним переносником енергії б)є матрицею для синтезу всіх типів РН...

Биология

відповідність між молекулами нуклеїнових кислот та їхніми функціями під час синтезу білка: 1)інформаційна РНК 2)транспортна РНК 3) рибосомна РНК 4)ДНКа)є універсальним переносником енергії б)є матрицею для синтезу всіх типів РНК в)будучи частиною рибосоми бере участь у синтезі білка, функціонує в цитоплазмі г)переносить до місця синтезу білка амінокислоту й визначає, у яке місце білкового ланцюга її треба поставити, функціонує в цитоплазмі д)є матрицею для синтезу білка, функціонує в цитоплазмі разом із рибосомою.

Автор: Гость