Модель художественного мира повести белый пароход

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В книгу вошли два наиболее известных произведения автора. В центре внимания повести "Белый пароход" семилетний мальчик. Он делит свой мир на два измерения: реальный мир и древний, фантастический мир сказки и легенды, добра и справедливости, который как бы компенсирует несправедливость реальности. Мальчик оставлен родителями на попечение деда. И у отца, и у матери уже другие семьи. Живет мальчик с дедом Момуном на далеком лесном кордоне, где их родственник Орозкул все время притесняет, унижает их. Дед не мог защитить внука от жестокостей и несправедливостей мира, ибо сам был слаб. В повести, как, увы, и в жизни, получается так, что лучшие люди бедны, несчастливы, унижены теми, кто имеет власть и силу. Не менее интересен роман "И дольше века длится день..." Сюжет романа прост: умер одинокий старик Казангап, путевой обходчик Едигей решает похоронить друга на древнем родовом кладбище. И печальная процессия мерно движется в глубь степей к кладбищу Ана-Бейит. Но там уже их ждет ошеломляющая новость: святая святых казахов «подлежит ликвидации», на месте кладбища будет находиться стартовая площадка для запуска ракет по программе «Обруч». А параллельно идет рассказ о совершенно ином мире, центр которого находится южнее Алеутских островов в Тихом океане, в квадрате, примерно равноудаленном от Владивостока и Сан-Франциско. Это авианосец «Конвенция» — научно-стратегический штаб Обценупра по совместной программе «Демиург». Здесь американский и советский паритет — космонавты, связавшись с внеземной цивилизацией, покинули станцию «Паритет» «временно, чтобы по возвращении доложить человечеству о результатах посещения планеты Лесная Грудь». Айтматов очень необычен и интересен для любого думающего читателя.