Помогите пожалуйста, учительница все из интернета прочитала, придумайте

Гость: Гость:

Передо мной репродукция картины В.Д.Поленова "Московский дворик". Смотришь на эту картину и создается впечатление, что художник рисовал ее из окна соседнего дома. Обычный московский двор, каких, наверно, много в Москве. Но этот особенно дорог художнику. Может в нем прошло его детство? На переднем плане изображены дети. Каждый занят своим делом. Двое из них устроились прямо на травке.Девочка сорвала цветок и с любопытством рассматривает его. А мальчик постарше что-то внимательно рассматривает в траве. На заднем плане картины видно женщину с ведром. Куры весело клюют весеннюю травку, справа стоит запряженная лошадь, готовая отправиться в свой путь. В центре двора красивый белый дом, а за ним старый покосившийся сарай. Особое внимание стоит обратить на церковь с золочеными куполами. Все детали художник художник тщательно продумал, и картина получилась как живая. Белый, голубой, зеленый коричневый - вот какай палитра радует глаз зрителя.