Мне нада диалог по темевсе работи хараши

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Мне нада диалог по темевсе работи хараши
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик Петя пришел в магазин. -Здравствуйте!Можно мне хлеб?Сказал он продавцу. -Конечно можно.Пока она достает хлеб,он говорит: -Скучная у вас робота,продавец! -Почему же скучная?Из-за того что я сижу на месте?Нет,все роботы хороши!Строители строят дома,продавцы продают еду,ученые изучают Землю,полицейские защищают нас.Чего же тут плохого и скучного? -Петя подумал:И в правду,тут ничего нет скучного,простите что я про вас такое подумал. -Ничего страшного,вот бери хлеб,и иди домой.
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