Помогите срочно напишите по быстрее

Гость: Гость:

1. 2. Детский (какой?) Им.п; из соседней (какой?) Р.п. 3. В зимнем (в каком?) П.п.; за дальним (каким?) Т.п., рыжий (какой?) Им.п. 4. В вечерние (в какие?) В.п.; по осенней (по какой?) Д.п. 5. Тенистой (какой?) Р.п.; высокие (какие?) Им.п. 6. Ранним (каким?) Т.п.; по дальней (по какой?) Д.п. 7. Летнее (какое?) Им.п.