как изменяются глаголы в настоящем будущем и прошедшем времени подскажите пожалуйста
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как изменяются глаголы в настоящем будущем и прошедшем времени подскажите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прошедшем глаголы меняют род, число, вид, возвратность, переходность В будущем: лицо, число, возвратность, переходность
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