50 БАЛЛОВ ДАЮ!!! К 50 дм³ смеси СО и Н₂ добавили 50 дм³ О₂ и полученную смесь сожгли. После окончания реакции объём смеси (н.у.) равен 45 дм³. Найти объёмные доли газов в исходной смеси.

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Дано: V'(смеси) = 50 дм³ V(O2) = 50 дм³ V"(смеси) = 45 дм³ Найти: φ(СО) - ? φ(Н2) - ? Решение: 2СO+O2 = 2CO2 (1) 2H2+O2 = 2H2O (2) Так как при н.у. вода не является газом, следовательно, объем смеси газов после реакции будет складываться из объемов углекислого газа и кислорода, если он взят в избытке. Исходя из уравнений реакций, объем кислорода должен составлять половину от объемов газов, вступивших в реакцию. Следовательно, кислорода вступило 25 дм³ и осталось кислорода после реакции тоже 25 дм³ (V'). V(CO) = V"(смеси) - V'(O2) = 45 дм³-25 дм³=20 дм³ V"'(cмеси) = V(CO)+V(H2)+V(O2) = 20 дм³+30 дм³+50 дм³ = 100 дм³ φ(СО) = 20 дм³/100 дм³=0,2 или 20% V(H2) = V'(смеси) - V(CO) = 50 дм³-20 дм³ = 30 дм³ φ(H2) = 30 дм³/100 дм³ = 0,3 или 30% φ(О2) = 50 дм³/100 дм³ = 0,5 или 50% Ответ: объемные доли в исходной смеси угарного газа, водорода и кислорода соответственно равны 20; 30 и 50%