Предложения с разными видами обстоятельств из произведений.3 предложения

Гость: Гость:

Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по плечу, взъерошил ему волосы. (громко? - как? образа действия)(В.Осеева. "Волшебное слово). Вдруг за окном раздалось чудное пение. (за окном - где? места) (Х.Андерсен. "Соловей") Ребята полили горку водой и побежали домой обедать. (домой - места; обедать - цели, так как отвечает на вопрос с какой целью? (Н.Носов. "На горке")