Предложения с разными видами обстоятельств из произведений.3 предложения
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Предложения с разными видами обстоятельств из произведений.3 предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по плечу, взъерошил ему волосы. (громко? - как? образа действия)(В.Осеева. "Волшебное слово). Вдруг за окном раздалось чудное пение. (за окном - где? места) (Х.Андерсен. "Соловей") Ребята полили горку водой и побежали домой обедать. (домой - места; обедать - цели, так как отвечает на вопрос с какой целью? (Н.Носов. "На горке")
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