За одинаковое время один маятник совершает 30 колебания, а другой 36. Отношение периодов колебаний Т1/Т2 а) 1,2 б) 0 с) 2,25 д) 0,25 е) 0,64

Физика

За одинаковое время один маятник совершает 30 колебания, а другой 36. Отношение периодов колебаний Т1/Т2 а) 1,2 б) 0 с) 2,25 д) 0,25 е) 0,64

Автор: Гость