За одинаковое время один маятник совершает 30 колебания, а другой 36. Отношение периодов колебаний Т1/Т2 а) 1,2 б) 0 с) 2,25 д) 0,25 е) 0,64

Физика
За одинаковое время один маятник совершает 30 колебания, а другой 36. Отношение периодов колебаний Т1/Т2 а) 1,2 б) 0 с) 2,25 д) 0,25 е) 0,64
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1/30:1/36=36/30=1.2 ответ:a
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выписать односоставные предложения. Мелкая заводь, заросшая водяным лопушником. У берега — небольшой настил, с каких обычно черпают воду. Я встал...
Ответить
Математика
Помогите с заданием пожалкйста
Ответить
Английский язык
Fil in the blanks. choose the right words. Washington is the capital of the usa
Ответить
География
Привет всем помогите найти реферат по географии на тему ВЕТЕР (6 класс )
Ответить
Окружающий мир
Какие события произошли в царствование царя Алексея Михайловича?
Ответить