Привет всем помогите найти реферат по географии на тему ВЕТЕР (6 класс )

Гость: Гость:

Если бы в природе не происходило движения воздуха, то в жарких странах, где нестерпимо печёт солнце, стало бы ещё жарче. В холодных странах стало бы ещё холоднее. Но ветер переносит тёплый воздух из жарких стран в холодные, а холодный воздух — в жаркие страны. От этого в жарких странах делается прохладнее, а в холодных — теплее. Ветер перегоняет облака с места на место, разносит воду по всей земле. Если бы не ветер, в сухие места не приходили бы тучи и облака. Там не было бы дождей и снега. Пересохли бы ручьи, реки, озёра и колодцы. От дыхания людей, от пыли заводских труб портится воздух. Если бы не ветер, в больших городах накопилось бы много дурного воздуха. Но ветер постоянно уносит испорченный воздух и вместо него приносит чистый воздух лесов и полей. Ветер — большая сила, которой пользуются люди. в открытых степях, где часто дует ветер, он приводит в движение ветряные двигатели, которые вращают жернова мельниц, качают воду из колодца или пруда, вырабатывают электричество. Учёные, изучавшие Северный Ледовитый океан и часто жившие на его льдинах, использовали ветряные двигатели для получения электричества. Ещё в древности человек научился строить лодки и корабли. Они двигались очень медленно — при помощи вёсел. Грести вёслами было тяжело. Потом люди научились пользоваться ветром. На корабли стали ставить мачты с парусами. Ветер надувал паруса и толкал корабли вперёд.