Две трубы наполняют бассейн за 9ч. Определите за сколько часов наполнит бассейн каждая труба в отдельности, если известно, что из одной трубы в час вытекает воды в 3 раза больше, чем из другой.
Математика
Две трубы наполняют бассейн за 9ч. Определите за сколько часов наполнит бассейн каждая труба в отдельности, если известно, что из одной трубы в час вытекает воды в 3 раза больше, чем из другой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+3x=9 4x=9 x=9:4 x=2.25ч(Первая труба) х²=2.25*3 х²=6.75ч(Вторая труба) Ответ:1 Труба 2.25ч , 2 Труба 6.75ч
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