Две трубы наполняют бассейн за 9ч. Определите за сколько часов наполнит бассейн каждая труба в отдельности, если известно, что из одной трубы в час вытекает воды в 3 раза больше, чем из другой.

Математика

Две трубы наполняют бассейн за 9ч. Определите за сколько часов наполнит бассейн каждая труба в отдельности, если известно, что из одной трубы в час вытекает воды в 3 раза больше, чем из другой.

Автор: Гость