Помогите пожалуйста с грамматическими заданиями 2и4
Русский язык
Помогите пожалуйста с грамматическими заданиями 2и4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Предмет-весна Действие-слышны признак-по мокрой 4.поездка- ездить сильный-сила пересадка-пересадить зимний-зима
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