Помогите пожалуйста с грамматическими заданиями 2и4

Русский язык
Помогите пожалуйста с грамматическими заданиями 2и4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.Предмет-весна   Действие-слышны   признак-по мокрой 4.поездка- ездить сильный-сила пересадка-пересадить зимний-зима
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