Конспект Рост дворянских привилигии 18 века

Гость: Гость:

Для того чтобы, ответить на этот вопрос нужно вспомнить манифест о вольности дворянства изданный императором петром 3. Манифест отменил обязательную воинскую службу для дворян. теперь они могли служить, если сами этого хотели. Так же они получили еще ряд привелегий рассмотрим более подробно каждую. 1) дворяне имели право на владение землей и крестьянами, так же они имели право передавать крестьян, находящихся на их земле по наследству. 2)так же крестьяне получили право на занятие торговлей, и основание предприятий промышленных. 3)дворяне так же имели право выбирать кто будет править в губернском правлении. 4) имели право на суд(так называемый сословный суд) 5)тот кто был главным у дворян (предводитель) он имел право высказывать свои желания напрямую императору. А император тогда был еще раз напомню петр 3