За 10 мин. газонокосилка убрала траву на площади 35м2. какую площадь газонокосилка с??ожет обработать за 25 минут?
Математика
За 10 мин. газонокосилка убрала траву на площади 35м2. какую площадь газонокосилка с??ожет обработать за 25 минут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 : 10 = 3,5 (м²/мин) - производительность работы газонокосилки. 3,5 * 25 = 87,5 (м²) - площадь, которую сможет обработать газонокосилка за 25 минут. Ответ: 87,5 м².
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