За 10 мин. газонокосилка убрала траву на площади 35м2. какую площадь газонокосилка с??ожет обработать за 25 минут?

Математика

За 10 мин. газонокосилка убрала траву на площади 35м2. какую площадь газонокосилка с??ожет обработать за 25 минут?

Автор: Гость