Вычислите количество теплоты выделившееся при сгорании 7 грамм Серы S + O2= So2 + 620 кДж
Химия
Вычислите количество теплоты выделившееся при сгорании 7 грамм Серы S + O2= So2 + 620 кДж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим кол-во серы: 7/32=0,2 моль Находим Q из соотношения: 0,2/1=Q/620 Q=124 кДж
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