Вычислите количество теплоты выделившееся при сгорании 7 грамм Серы S + O2= So2 + 620 кДж

Химия
Вычислите количество теплоты выделившееся при сгорании 7 грамм Серы S + O2= So2 + 620 кДж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим кол-во серы: 7/32=0,2 моль Находим Q из соотношения: 0,2/1=Q/620 Q=124 кДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько пакетов получиться если 3 кг конфет разложить в пакеты по 1/5 кг по 1/4 кг по 1/8 кг Помоооггииитттттеее
Ответить
Другие предметы
С какой целью турки строили крепости на завоеванных ими территориях?
Ответить
Математика
Длина реки Жайык, протекающей по территории Казахстана, равна 1081,8 км, что составляет 0,45 всей её длинны. Какова длина реки Жайык?
Ответить
Русский язык
Цветет этот чудесный цветок около двух месяцев. найди в этом предложении подлежащее и сказуемое.
Ответить
Математика
6 4/23-(3-2 8/23)+5 16/23=
Ответить