С какой целью турки строили крепости на завоеванных ими территориях?

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С какой целью турки строили крепости на завоеванных ими территориях?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю,  что они хотели хотя бы немножко остаться на своей земле.. 
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