С какой целью турки строили крепости на завоеванных ими территориях?
Другие предметы
С какой целью турки строили крепости на завоеванных ими территориях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, что они хотели хотя бы немножко остаться на своей земле..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина реки Жайык, протекающей по территории Казахстана, равна 1081,8 км, что составляет 0,45 всей её длинны. Какова длина реки Жайык?
Русский язык
Математика
История
Определите форму государственного устройства России в указанные периоды: До ок??ября 1905 -- октябрь 1905-март 1917 гг.--март-октябрь 1917г. -- ...
Математика