6 4/23-(3-2 8/23)+5 16/23=

Математика
6 4/23-(3-2 8/23)+5 16/23=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пример такой? 6*4:23-(3-2*8:23)+5*16:23
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