Поезд замедлили ход, когда увидел железнодорожный вокзал Где тут подлежащие, и с??азуемое?

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Поезд замедлили ход, когда увидел железнодорожный вокзал Где тут подлежащие, и с??азуемое?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее(кто?, что?)- ПОЕЗД, сказуемое(что делает? и т.д.)- ЗАМЕДЛИЛ, УВИДЕЛ
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