Поезд замедлили ход, когда увидел железнодорожный вокзал Где тут подлежащие, и с??азуемое?

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Поезд замедлили ход, когда увидел железнодорожный вокзал Где тут подлежащие, и с??азуемое?

Автор: Гость