Товарный поезд был в пути 2 ч и проехал 160 км. Пассажирский поезд за тоже время прое??ал 200 км.Скорость какого поезда больше? На сколько километров в час больше?

Математика

Товарный поезд был в пути 2 ч и проехал 160 км. Пассажирский поезд за тоже время прое??ал 200 км.Скорость какого поезда больше? На сколько километров в час больше?

Автор: Гость