Товарный поезд был в пути 2 ч и проехал 160 км. Пассажирский поезд за тоже время прое??ал 200 км.Скорость какого поезда больше? На сколько километров в час больше?

Математика
Товарный поезд был в пути 2 ч и проехал 160 км. Пассажирский поезд за тоже время прое??ал 200 км.Скорость какого поезда больше? На сколько километров в час больше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160:2=80 км/ч - товарный поезд 200:2=100 км/ч - пассажирский поезд 100-80=20 км/ч Ответ: скорость пассажирского поезда на 20 км/ч больше
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