Как называется совмещение различных материлов путём наклеивания в ИЗО
Окружающий мир
Как называется совмещение различных материлов путём наклеивания в ИЗО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: аппликация. Но я не уверен...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мерекені безендіру үшін 200 шар сатып алынды. Оның ішінде әр қайсысында 12-ден 6 бұма қызыл шар және бірдей 4 бума көк шар бар. Әр бумада неше көк ...
Русский язык
Ученые разогнали тучи.В небе появилась радуга.В этом случае радуга 1:изделие человека 2:природное явление 3:результат влияния человека на окружающу...
Математика
Цена товара повысилась с 92 руб до 110,4 руб, На сколько % она выросла ? Только пожалуйста, с подробным обьеснением! Заранее спасибо!
Биология