Ученые разогнали тучи.В небе появилась радуга.В этом случае радуга 1:изделие человека 2:природное явление 3:результат влияния человека на окружающую среду
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Ученые разогнали тучи.В небе появилась радуга.В этом случае радуга 1:изделие человека 2:природное явление 3:результат влияния человека на окружающую среду
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Гость:
Ну, мне кажется, что ответ №3, а так.. Я не очень уверена.
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