Иван Иванови обошёл участок прямоугольной формы длинной 70 м и шириной 50 м за 3 минуты с какой скоростью он двигался?
Математика
Иван Иванови обошёл участок прямоугольной формы длинной 70 м и шириной 50 м за 3 минуты с какой скоростью он двигался?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70*2+50*2=240 (м. весь участок) 240/3=80 (м) Ответ: 80м/минута или 0.08км/минута
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