Иван Иванови обошёл участок прямоугольной формы длинной 70 м и шириной 50 м за 3 минуты с какой скоростью он двигался?

Математика
Иван Иванови обошёл участок прямоугольной формы длинной 70 м и шириной 50 м за 3 минуты с какой скоростью он двигался?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70*2+50*2=240 (м. весь участок) 240/3=80 (м) Ответ: 80м/минута или 0.08км/минута
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Вставьте артикли и напишите предложения по образцу. What ........... interesting book!read What ........... wonderful people!meet What .........
Ответить
Биология
ПОЧЕМУ у крокодилов 4-х камерное сердце,ПОЧЕМУ?
Ответить
Окружающий мир
В какой стране изобрели зеркало
Ответить
Математика
Помогите решить рациональное уравнение. 10 баллов за полное решение.
Ответить
Физика
Шар лежит на столе и давит на него с силой 20 н. Как называется эта сила? Больше она или меньше силы тяжести?Какова масса шара? 7 класс,помогите
Ответить