Иван Иванови обошёл участок прямоугольной формы длинной 70 м и шириной 50 м за 3 минуты с какой скоростью он двигался?

Математика

Иван Иванови обошёл участок прямоугольной формы длинной 70 м и шириной 50 м за 3 минуты с какой скоростью он двигался?

Автор: Гость