Помогите решить рациональное уравнение. 10 баллов за полное решение.

Математика
Помогите решить рациональное уравнение. 10 баллов за полное решение.
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