Составить предложения : 1)Помню,что когда ... , ... . 2) ..., и хотя ... ,но.... . 3)Утверждаю??,что если ... ,то ... . 4) ... , но когда ... , ... .
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Составить предложения : 1)Помню,что когда ... , ... . 2) ..., и хотя ... ,но.... . 3)Утверждаю??,что если ... ,то ... . 4) ... , но когда ... , ... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помню, что когда я был у бабушки, она вязала носки. Мой другпотерял перчатку, и хотя я потом ее нашел, но она была грязная Утверждают, что если смешать воздух с водой, получится пар. Я решил задачу, но когда ее проверил учитель, ее решение оказалось неправильным.
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