Поезд ехал в течение 12 часов со скоростью 135 км/ч до поселка после остановка до гор??да ему осталось ехать в 3 часа он увеличил скорость на 15 км/ч Какое расстояние преодолел поезд

Математика

Поезд ехал в течение 12 часов со скоростью 135 км/ч до поселка после остановка до гор??да ему осталось ехать в 3 часа он увеличил скорость на 15 км/ч Какое расстояние преодолел поезд

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