Поезд ехал в течение 12 часов со скоростью 135 км/ч до поселка после остановка до гор??да ему осталось ехать в 3 часа он увеличил скорость на 15 км/ч Какое расстояние преодолел поезд
Математика
Поезд ехал в течение 12 часов со скоростью 135 км/ч до поселка после остановка до гор??да ему осталось ехать в 3 часа он увеличил скорость на 15 км/ч Какое расстояние преодолел поезд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*135=1620 км проехал до поселка 135+15=150км/ч ,когда прибавил скорость 150*3=450 км проехал от поселка 450+1620=2070км проехал всего
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