Заменить в группах символов, состоящих только из цифр, все цифры предыдущими по значению цифрами, а '0' заменить на точку. Делфи

Гость: Гость:

Заменить в группах символов, состоящих только из цифр, все цифры предыдущими по значению цифрами, а '0' заменить на точку. Например, строка: ‘ 6е-1 75 bа12 123‘ ; результат: ‘ 6е-1 64 bа12 012‘code: #pascaluses crt;varbo,bb:boolean;b3,b2,sc,ss,b,s:string;t,p,cc,j,e,i,c:integer;begin clrscr; sc:='0123456789'; writeln('VVEDITE STROKU'); readln(s); s:=s+' '; c:=length(s); for i:=1 to c do begin b:=copy(s,i,1); if b<>' ' then ss:=ss+b else begin cc:=length(ss); bo:=true; for j:=1 to cc do begin b2:=copy(ss,j,1); bb:=false; for t:=1 to 10 do begin b3:=copy(sc,t,1); if b3=b2 then bb:=true;end; if bb=false then bo:=false;end; if bo=true then begin for j:=1 to cc do begin b2:=copy(ss,j,1); val(b2,p,e); if p=0 then write('.') else write(p-1);end; write(' '); end else write(ss,' '); ss:='';end;end;readkey;end.