Заменить в группах символов, состоящих только из цифр, все цифры предыдущими по значению цифрами, а '0' заменить на точку. Делфи

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Заменить в группах символов, состоящих только из цифр, все цифры предыдущими по значению цифрами, а '0' заменить на точку. Делфи

Автор: Гость