Чем болотные растения отличаются от луговых
Окружающий мир
Чем болотные растения отличаются от луговых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У них( болотных ) более развитая корневая система.
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