Как называется рассказ Бианки, где медведь готовится к спячке

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Как называется рассказ Бианки, где медведь готовится к спячке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медведь готовится к зиме. Вроде так.
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