Наведіть будь-ласка приклади прислівників закінчення на -о, -е, утворених від прик??етників і дієприкметників
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Наведіть будь-ласка приклади прислівників закінчення на -о, -е, утворених від прик??етників і дієприкметників
Ответ(ы) на вопрос:
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Тихо, мокро, поспішаючи, вогко, буденно, марно.
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