Уравнение по химии 1) бромид калия +сульфит натрия,2)оксид аргентума+вода,3)гидрооксид магния+сульфит стронция,4)хлорид железа2+сульфит лития5)ацитат калия+фосфат натрия 6)иодит аллюминия+хлорид купрума.Решите пожалуйста!
Химия
Уравнение по химии 1) бромид калия +сульфит натрия,2)оксид аргентума+вода,3)гидрооксид магния+сульфит стронция,4)хлорид железа2+сульфит лития5)ацитат калия+фосфат натрия 6)иодит аллюминия+хлорид купрума.Решите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2KBr+Na2SO3=K2SO3+2NaBr 3)2Mg(OH)2+Sr2SO3=Mg2SO3+2Sr(OH)2 4)FeCl2+2LiSO3=Fe(SO3)2+2LiCl 6)2Al I3+3CuCl2=2AlCl3+3Cu I2(палочка это йодит)
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