Дом был завален удочками дробью яблоками и сухими листьями. Мы в неё только ночевали. Все дни от рассвета до темноты мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озёр. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарос...
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Дом был завален удочками дробью яблоками и сухими листьями. Мы в неё только ночевали. Все дни от рассвета до темноты мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озёр. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях. Найдите дополнение от какого слова ты задаёшь вопрос к дополнению
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. ((удочками, дробью, яблоками, сухими листьями)-дополнение)( дом завален(чем?)) Мы в ней только ночевали. Все дни от рассвета до темноты мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озёр.((берегах)-дополнение) (проводили на (чем?)) Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях.((рыбу, костры, заросли)-дополнение) (ловили (кого?)) (разводили (что?)) (разводили (где?))
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